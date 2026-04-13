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Rapid: Wird Bolla der nächste Millionen-Abgang?

Bendeguz Bolla zeigte im Wiener Derby mit einem Traum-Assist auf. Wird er für Rapid noch zu halten sein? Die Ansakonferenz reagiert:

Textquelle: © LAOLA1
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Der Ungar Bendeguz Bolla lässt im Rapid-Trikot immer wieder seine Klasse aufblitzen.

Beim 349. Wiener Derby trug er mit dem Assist auf Ercan Kara wesentlich zum Punktgewinn bei der Wiener Austria bei.

Gut möglich, dass der 26-jährige Rechtsverteidiger, der in dieser Saison bereits vier Tore und drei Assists im Rapid-Trikot beisteuern konnte, nicht mehr lange in Hütteldorf zu halten sein wird.

Harald, Patrick und Hannes reagieren in Episode 174 der Ansakonferenz auf eine User-Frage zum Rapid-Verteidiger.

VIDEO:

Wiener Derby: Die größten Reizfiguren

Austrianer #15: Mario Bazina
Rapidler #15: Bernhard Zimmermann

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