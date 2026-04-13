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Hat der LASK die Mentalität eines Meisters?

Eine Runde ganz nach dem Geschmack des LASK: Die Konkurrenz patzt, die Linzer rücken näher an die Spitze. Sind sie jetzt der heißeste Meistertipp?

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Die Lage in der ADMIRAL Bundesliga spitzt sich immer weiter zu!

Während der LASK in der 26. Runde als großer Sieger hervorgeht, verabschiedet sich Red Bull Salzburg womöglich aus dem Titelkampf. Die Remis von Sturm und den Wiener Klubs im 349. Derby bringen hingegen niemanden entscheidend weiter.

"Der LASK muss sich heuer mit einem Titel belohnen", schreibt Oliver via YouTube. User "Impera-tor" fragt indes: "Wird Hartberg zum Zünglein an der Waage im Meisterrennen?"

Auch im Abstiegskampf geht es heiß her: Blau-Weiß Linz setzt dank Ronivaldo ein Ausrufezeichen. Wird die Luft für den WAC nun immer dünner?

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