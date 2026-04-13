Katzer: Rapid hatte ÖFB-Co-Trainer am Zettel

Nach der Interimsamtszeit verließ Stefan Kulovits zum Jahresanfang den SK Rapid. Mittlerweile hat der Wiener in der 2. Deutschen Bundesliga bei Eintracht Braunschweig angeheuert, assistiert dort ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka. Das Duo steckt mit der Eintracht im Abstiegskampf >>>

Dabei wäre Kornetka beinahe als Cheftrainer beim SK Rapid gelandet. Der Deutsche, der nebenbei bis Sommer noch Rangnick im ÖFB assistiert, war ein ernsthafter Kandidat.

Sportchef Markus Katzer bestätigt gegenüber dem "Kurier": "Ja, Lars Kornetka ist ein sehr interessanter Trainer, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns dann aber auf Hoff Thorup als unseren Favoriten festgelegt."

Der Däne steht mit Rapid nach dem Derby-Punkt weiter auf Rang drei, darf noch auf die Meisterschaft hoffen.