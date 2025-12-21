NEWS

Säumel oder Parensen? Sturm hat wohl Entscheidung getroffen

Beim Meister wird es Veränderungen in der sportlichen Führung geben. Zuletzt wurden sowohl Trainer Jürgen Säumel als auch Sportdirektor Michael Parensen infrage gestellt. Einer der beiden muss nun wohl gehen.

14 Niederlagen, zwei Unentschieden, zwölf Siege: Nach einer bisher enttäuschenden Saison des österreichischen Meisters Sturm Graz sollen jetzt Konsequenzen gezogen werden. Es wird Veränderungen in der sportlichen Führung geben.

Laut der "Kleinen Zeitung" soll es in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche zwischen Vorstandsetage, auf Geschäftsführerebene und mit Jürgen Säumel gegeben haben. Mit dem Ergebnis: Der Trainer muss sich wohl verabschieden.

Parensen darf bleiben - und einen Trainer suchen

Sport-Geschäftsführer Michael Parensen darf dem Bericht zufolge bleiben und soll bereits nach dem nächsten Trainer der Schwarz-Weißen Ausschau halten. Mit Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili konnten die Grazer auf Spieler-Seite bereits zwei wichtige Verstärkungen an Bord holen.

Bestätigt wurde die Entscheidung von Klub-Seite noch nicht, am Montag soll der Meister an die Öffentlichkeit gehen.

Bis am 2. Jänner sollten in Graz alle Personalentscheidungen getroffen sein, da startet Sturm in die Vorbereitung.

