Rapids Trainersuche: Dieser Däne soll Kandidat sein

Laut "Sky" steht ein offensiv denkender Mann aus Dänemark zumindest weit oben auf der Liste.

Rapids Trainersuche: Dieser Däne soll Kandidat sein
Markus Katzer ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für den SK Rapid, konkrete Kandidaten drangen bislang nur wenige durch. Laut "Sky" könnte ein Däne gute Chancen haben: Johannes Hoff Thorup.

Der 36-Jährige trainierte zuletzt bis April Norwich City in der englischen Championship und davor Nordsjaelland in seiner Heimat.

Thorup würde eine offensive Denkweise mitbringen, sein bevorzugtes System ist ein 4-3-3.

