-
Zeugnis des Grauens für den SK Rapid?Ansakonferenz
-
Notenvergabe in der Bundesliga I #Ansakonferenz (EP66)Ansakonferenz
-
Nach Europacup-Blamage: Best of NetzreaktionenEuropacöp
-
Absturz: Österreich hinter Gibraltar I #EuropacöpEuropacöp
-
Ansakonferenz (EP65) - Sturm-Chaos trotz Derbysieg?Ansakonferenz
-
Die strukturelle Problematik bei RapidStammtisch
-
Rapid? "Die Folgen jahrelanger Misswirtschaft"Stammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Bernd FisaStammtisch
-
Ansakonferenz (EP64) - Kann Didi Kühbauer auch Meister?Ansakonferenz
NEWS
Rapids Trainersuche: Dieser Däne soll Kandidat sein
Laut "Sky" steht ein offensiv denkender Mann aus Dänemark zumindest weit oben auf der Liste.
Markus Katzer ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für den SK Rapid, konkrete Kandidaten drangen bislang nur wenige durch. Laut "Sky" könnte ein Däne gute Chancen haben: Johannes Hoff Thorup.
Der 36-Jährige trainierte zuletzt bis April Norwich City in der englischen Championship und davor Nordsjaelland in seiner Heimat.
Thorup würde eine offensive Denkweise mitbringen, sein bevorzugtes System ist ein 4-3-3.