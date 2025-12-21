Markus Katzer ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für den SK Rapid, konkrete Kandidaten drangen bislang nur wenige durch. Laut "Sky" könnte ein Däne gute Chancen haben: Johannes Hoff Thorup.

Der 36-Jährige trainierte zuletzt bis April Norwich City in der englischen Championship und davor Nordsjaelland in seiner Heimat.

Thorup würde eine offensive Denkweise mitbringen, sein bevorzugtes System ist ein 4-3-3.