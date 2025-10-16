NEWS

Salzburg verlängert mit Kapitän Bidstrup

Red Bull Salzburg gibt die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Kapitän Mads Bidstrup bekannt.

Salzburg verlängert mit Kapitän Bidstrup Foto: © GEPA
Mads Bidstrup verlängert bei Red Bull Salzburg.

Der Kapitän der "Bullen" verlängert seinen bis Sommer 2028 datierten Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2029.

"Wir wissen sehr genau um die Bedeutung von Mads Bidstrup für unsere Mannschaft sowie für unseren Klub generell. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Vertrag bereits jetzt verlängern konnten und unseren Kapitän damit langfristig an den Verein binden. Seine Entscheidung zeigt eine klare Identifikation mit unserem Klub und bringt Stabilität ins Team, denn Mads ist eine wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft", wird Geschäftsführer Stephan Reiter auf der Vereinswebsite zitiert.

Der Spielführer fühlt sich in Salzburg extrem wohl, sowohl auf dem Platz als auch daneben: "Dabei nehme ich meine Rolle als Führungsspieler sehr ernst und werde alles für unseren Erfolg tun. Mit meiner Vertragsverlängerung, über die ich sehr glücklich bin, möchte ich auch ein Zeichen für alle unsere Fans setzen."

Bidstrup ist 2023 vom FC Brentford in die ADMIRAL Bundesliga in die Mozart-Stadt gewechselt. Für die Salzburger hat der 24-jährige Däne bisher 93 Spiele absolviert, in denen er vier Tore erzielt und weitere vier Treffer aufgelegt hat.

