Bobby Clark könnte im Winter-Transferfenster erneut wechseln.

Wie 'The Times' berichtet, soll Celtic Glasgow an einer Verpflichtung des 20-Jährigen interessiert sein. Momentan ist der Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg an den englischen Zweitligisten Derby County ausgeliehen.

Erwartungen in Salzburg nicht erfüllt

Der Ex-Liverpool-Spieler hat sich im Sommer 2024 den Salzburgern angeschlossen, die großen Erwartungen konnte er in der ADMIRAL Bundesliga jedoch nie erfüllen. Für die "Bullen" kam Clark wettbewerbsübergreifend auf 25 Spiele und einen Treffer, im Frühjahr hat er lediglich drei Partien absolviert.

Im Sommer diesen Jahres ist der englische U21-Teamspieler leihweise in die Championship zu Derby County gewechselt. Für die "Rams" hat er bisher zehn Spiele absolviert. Im Jänner könnte Clark die Salzburger fix verlassen - im Raum stehen sechs Millionen Pfund (rund sieben Millionen Euro) als Ablöse.