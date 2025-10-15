NEWS

11 Monate nach Kreuzbandriss: Konate braucht weiter Geduld

Der Salzburg-Stürmer ist mit seiner schweren Knieverletzung seit fast einem Jahr außer Gefecht. Ein erhofftes Comeback verzögert sich nun erneut.

11 Monate nach Kreuzbandriss: Konate braucht weiter Geduld Foto: © GEPA
Kommentare

Erneut keine guten Nachrichten für Karim Konate und Red Bull Salzburg!

Eigentlich hatten die "Bullen" gehofft, dass der Stürmer nach der Länderspielpause wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Doch daraus wurde nichts. Konate trainierte am Dienstag nur individuell. Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga sprach dabei laut "Krone" von "Trainingssteuerung im Rahmen der Rückführung".

Damit wird sich das Comeback des Ivorers weiter verzögern. Konate zog sich am 26. November 2024 im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Seitdem ist der 21-jährige Torschützenkönig der Saison 2023/24 zum Zusehen gezwungen.

Neben Konate fehlten am Dienstag auch Takumu Kawamura, Anrie Chase, John Mellberg und krankheitsbedingt Joane Gadou. Dafür ist Kapitän Mads Bidstrup nach einer Oberschenkelverletzung wieder im Training.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Offiziell: Rouven Schröder verlässt Red Bull Salzburg

Offiziell: Rouven Schröder verlässt Red Bull Salzburg

Bundesliga
67
Fix! Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga ist Geschichte

Fix! Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga ist Geschichte

Bundesliga
46
Riegler über Pacult-Verpflichtung: "Sehe tolle Zukunft vor uns"

Riegler über Pacult-Verpflichtung: "Sehe tolle Zukunft vor uns"

Bundesliga
11
Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert

Italienische Topklubs an Bayern-Verteidiger interessiert

Deutsche Bundesliga
1
Als möglicher Schlager-Ersatz? Leipzig weiter an Sechser dran

Als möglicher Schlager-Ersatz? Leipzig weiter an Sechser dran

Deutsche Bundesliga
3
Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf

Bei klarem Testsieg: Messi stellt neuen Rekord auf

International
3
Ronaldo-Doppelpack - aber Ungarn verhindert Portugals Fix-Ticket

Ronaldo-Doppelpack - aber Ungarn verhindert Portugals Fix-Ticket

FIFA WM
2
Kommentare

Kommentare

Karim Konate FC Red Bull Salzburg Admiral Bundesliga Fußball