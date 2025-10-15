11 Monate nach Kreuzbandriss: Konate braucht weiter Geduld

Erneut keine guten Nachrichten für Karim Konate und Red Bull Salzburg!

Eigentlich hatten die "Bullen" gehofft, dass der Stürmer nach der Länderspielpause wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Doch daraus wurde nichts. Konate trainierte am Dienstag nur individuell. Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga sprach dabei laut "Krone" von "Trainingssteuerung im Rahmen der Rückführung".

Damit wird sich das Comeback des Ivorers weiter verzögern. Konate zog sich am 26. November 2024 im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Seitdem ist der 21-jährige Torschützenkönig der Saison 2023/24 zum Zusehen gezwungen.

Neben Konate fehlten am Dienstag auch Takumu Kawamura, Anrie Chase, John Mellberg und krankheitsbedingt Joane Gadou. Dafür ist Kapitän Mads Bidstrup nach einer Oberschenkelverletzung wieder im Training.