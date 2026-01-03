Salzburg-Rekordmann soll Verein wechseln

Der FC Red Bull Salzburg startet am 3. Jänner in die Vorbereitung.

Am Vormittag stehen die Leistungstests auf dem Programm, am Nachmittag dann das erste Training.

Dort nicht dabei sein wird Lucas Gourna-Douath. Wie die "Krone" und die "Salzburger Nachrichten" übereinstimmend berichten, spielt der Franzose keine Rolle mehr in den Plänen der "Bullen" und soll noch im Winter den Verein verlassen.

Teures Missverständnis

2022 machten die Salzburger Gourna-Douath mit einer Ablöse von 13 Millionen Euro noch zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte. In der aktuell laufenden Saison kam er zu lediglich fünf Einsätzen für die Mozartstädter.

Neben Gourna-Douath werden auch die am Knie verletzten John Mellberg und Takumu Kawamura beim Trainingsauftakt der Salzburger fehlen. Dafür ist Sommer-Neuzugang Anrie Chase, der verletzungsbedingt noch ohne Einsatz für die "Bullen" blieb, mit an Bord.