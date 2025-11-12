Verletzt! Salzburg-Goalie muss ÖFB-U21 absagen

Christian Zawieschitzky gilt als großes rot-weiß-rotes Torwarttalent. Weil Alexander Schlager zuletzt verletzungsbedingt passen musste, feierte der erst 18-Jährige in der Europa League gegen die Go Ahead Eagles sein Europacupdebüt. Zuvor durfte er bereits erstmals in der ADMIRAL Bundesliga gegen die SV Ried ran.

So richtig aufmerksam auf sich machte der Torhüter im Sommer bei der FIFA Klub-WM, wo er in Vertretung des verletzten Schlagers durchaus ansprechende Leistungen zu bieten hatte.

Liefering-Goalie rückt nach

Aktuell wäre der Tiroler für die ÖFB-U21 nominiert, muss dieser allerdings verletzungsbedingt absagen. Nikola Sarcevic vom FC Liefering ersetzt ihn, wie der ÖFB kundtut.

Für den 18-jährigen Wiener ist es die erste Nominierung in die U21-Auswahl.