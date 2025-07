Salzburg-Keeper verlässt Klub in Richtung Deutschland

Torhüter Jonas Krumrey verlässt den FC Red Bull Salzburg und schließt sich dauerhaft dem deutschen Zweitligisten Holstein Kiel an.

Der 21-Jährige kam 2017 aus dem Nachwuchs des FC Bayern München in die Red Bull Fußball Akademie und durchlief in Salzburg sämtliche Altersstufen. Neben acht Einsätzen in der UEFA Youth League stand Krumrey 57-mal als Kooperationsspieler für den FC Liefering im Tor.

Vergangene Saison war der gebürtige Deutsche an den dänischen Erstligisten Lyngby BK verliehen, für den er vier Spiele absolvierte. Nun kehrt er zurück in seine Heimat und verstärkt fortan die „Störche“ aus Kiel.