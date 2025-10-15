Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung

Endtabelle Meistergruppe 2018/19 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (=)
80
+28
2. LASK (=)
63
+23
3. WAC (=)
46
+15
4. Austria Wien (=)
42
+15
5. SK Sturm (=)
40
+16
6. SKN St. Pölten (=)
36
+15
Endtabelle Qualigruppe 2018/19 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. SK Rapid (=)
46
+14
2. SV Mattersburg (=)
43
+15
3. SCR Altach (=)
37
+9
4. TSV Hartberg (+1)
35
+13
5. Admira Wacker (-1)
33
+11
6. Wacker Innsbruck (=)
29
+9
Endtabelle Meistergruppe 2019/20 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (=)
74
+24
2. LASK (+2)
64
+31
3. SK Rapid (-1)
58
+20
4. WAC (-1)
54
+19
5. TSV Hartberg (=)
42
+15
6. SK Sturm (=)
35
+16
Endtabelle Qualigruppe 2019/20 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Austria Wien (=)
47
+13
2. SK Altach (=)
38
+12
3. SKN St. Pölten (=)
34
+9
4. SV Mattersburg (=)
30
+9
5. Admira Wacker (=)
28
+10
6. WSG Tirol (=)
26
+10
Endtabelle Meistergruppe 2020/21 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (=)
77
+26
2. SK Rapid (=)
59
+23
3. SK Sturm (=)
56
+20
4. LASK (=)
51
+21
5. WAC (=)
44
+17
6. WSG Tirol (=)
38
+15
Endtabelle Qualigruppe 2020/21 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. TSV Hartberg (=)
47
+15
2. Austria Wien(=)
42
+13
3. SCR Altach (+1)
34
+11
4. SV Ried (-1)
33
+8
5. Admira Wacker (=)
26
+7
6. SKN St. Pölten (=)
24
+11
Endtabelle Meistergruppe 2021/22 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (=)
80
+28
2. SK Sturm (=)
56
+19
3. WAC (+1)
47
+19
4. Austria Wien (-1)
46
+17
5. SK Rapid (=)
41
+16
6. Austria Klagenfurt (=)
36
+15
Endtabelle Qualigruppe 2021/22 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. WSG Tirol (=)
40
+12
2. LASK (=)
39
+13
3. SV Ried (+1)
37
+15
4. TSV Hartberg (+1)
33
+11
5. Admira Wacker (+1)
31
+10
6. SCR Altach (-3)
29
+7
Endtabelle Meistergruppe 2022/23 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (=)
77
+28
2. SK Sturm (=)
66
+24
3. LASK (=)
54
+19
4. Austria Wien (+1)
43
+19
5. SK Rapid (-1)
42
+17
6. Austria Klagenfurt (=)
38
+15
Endtabelle Qualigruppe 2022/23 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Austria Lustenau (+1)
43
+14
2. WAC (-1)
42
+11
3. WSG Tirol (=)
38
+14
4. TSV Hartberg (=)
33
+9
5. SCR Altach (=)
28
+9
6. SV Ried (=)
23
+9
Endtabelle Meistergruppe 2023/24 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. Red Bull Salzburg (+1)
67
+25
2. SK Sturm (-1)
67
+23
3. LASK (=)
52
+18
4. SK Rapid (=)
45
+17
5. TSV Hartberg (=)
45
+17
6. Klagenfurt
39
+17
Endtabelle Qualigruppe 2023/24 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. WAC (=)
46
+15
2. Austria Wien (=)
46
+17
3. BW Linz (=)
32
+10
4. SCR Altach (=)
31
+10
5. WSG Tirol (=)
26
+7
6. Austria Lustenau (=)
21
+5
Endtabelle Meistergruppe 2024/25 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. SK Sturm (=)
63
+23
2. Austria Wien (+1)
60
+22
3. Red Bull Salzburg (-1)
57
+19
4. WAC (=)
53
+16
5. SK Rapid (=)
44
+17
6. BW Linz (=)
38
+17
Endtabelle Qualigruppe 2024/25 ohne Punkteteilung
Team
Punkte
Differenz
1. LASK (=)
54
+16
2. TSV Hartberg (=)
44
+13
3. WSG Tirol (=)
32
+12
4. GAK (=)
28
+8
5. Klagenfurt (+1)
27
+11
6. SCR Altach (-1)
26
+9