NEWS

Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung

Andere Meister, andere Absteiger. Durch die Punkteteilung änderte sich seit 2018/19 durchaus einiges in der österreichischen Bundesliga. So hätten die Tabellen ohne der Punkteteilung ausgesehen:

Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung Foto: © gepa
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ab der kommenden Saison ist die Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga Geschichte. (alle Infos >>>)

Die viel diskutierte Regelung galt seit der Saison 2018/19 in der höchsten Fußball-Liga Österreichs - und veränderte das ein oder andere Schicksal.

Pro & Contra: Ist das Ende der Punkteteilung eine gute Idee?

LAOLA1 hat sich die Tabellen der letzten sieben Saisonen noch einmal angeschaut - und ausgerechnet, wie denn die Endplatzierungen ohne der Halbierung nach der 22. Runde aussehen würden.

Nur soviel im Vorhinein: Es hätte einen anderen Meister und zweimal einen anderen Absteiger gegeben:

Endtabelle Meistergruppe 2018/19 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (=)

80

+28

2. LASK (=)

63

+23

3. WAC (=)

46

+15

4. Austria Wien (=)

42

+15

5. SK Sturm (=)

40

+16

6. SKN St. Pölten (=)

36

+15

Endtabelle Qualigruppe 2018/19 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. SK Rapid (=)

46

+14

2. SV Mattersburg (=)

43

+15

3. SCR Altach (=)

37

+9

4. TSV Hartberg (+1)

35

+13

5. Admira Wacker (-1)

33

+11

6. Wacker Innsbruck (=)

29

+9

Endtabelle Meistergruppe 2019/20 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (=)

74

+24

2. LASK (+2)

64

+31

3. SK Rapid (-1)

58

+20

4. WAC (-1)

54

+19

5. TSV Hartberg (=)

42

+15

6. SK Sturm (=)

35

+16

Endtabelle Qualigruppe 2019/20 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Austria Wien (=)

47

+13

2. SK Altach (=)

38

+12

3. SKN St. Pölten (=)

34

+9

4. SV Mattersburg (=)

30

+9

5. Admira Wacker (=)

28

+10

6. WSG Tirol (=)

26

+10

Endtabelle Meistergruppe 2020/21 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (=)

77

+26

2. SK Rapid (=)

59

+23

3. SK Sturm (=)

56

+20

4. LASK (=)

51

+21

5. WAC (=)

44

+17

6. WSG Tirol (=)

38

+15

Endtabelle Qualigruppe 2020/21 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. TSV Hartberg (=)

47

+15

2. Austria Wien(=)

42

+13

3. SCR Altach (+1)

34

+11

4. SV Ried (-1)

33

+8

5. Admira Wacker (=)

26

+7

6. SKN St. Pölten (=)

24

+11

Endtabelle Meistergruppe 2021/22 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (=)

80

+28

2. SK Sturm (=)

56

+19

3. WAC (+1)

47

+19

4. Austria Wien (-1)

46

+17

5. SK Rapid (=)

41

+16

6. Austria Klagenfurt (=)

36

+15

Endtabelle Qualigruppe 2021/22 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. WSG Tirol (=)

40

+12

2. LASK (=)

39

+13

3. SV Ried (+1)

37

+15

4. TSV Hartberg (+1)

33

+11

5. Admira Wacker (+1)

31

+10

6. SCR Altach (-3)

29

+7

Endtabelle Meistergruppe 2022/23 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (=)

77

+28

2. SK Sturm (=)

66

+24

3. LASK (=)

54

+19

4. Austria Wien (+1)

43

+19

5. SK Rapid (-1)

42

+17

6. Austria Klagenfurt (=)

38

+15

Endtabelle Qualigruppe 2022/23 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Austria Lustenau (+1)

43

+14

2. WAC (-1)

42

+11

3. WSG Tirol (=)

38

+14

4. TSV Hartberg (=)

33

+9

5. SCR Altach (=)

28

+9

6. SV Ried (=)

23

+9

Endtabelle Meistergruppe 2023/24 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. Red Bull Salzburg (+1)

67

+25

2. SK Sturm (-1)

67

+23

3. LASK (=)

52

+18

4. SK Rapid (=)

45

+17

5. TSV Hartberg (=)

45

+17

6. Klagenfurt

39

+17

Endtabelle Qualigruppe 2023/24 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. WAC (=)

46

+15

2. Austria Wien (=)

46

+17

3. BW Linz (=)

32

+10

4. SCR Altach (=)

31

+10

5. WSG Tirol (=)

26

+7

6. Austria Lustenau (=)

21

+5

Endtabelle Meistergruppe 2024/25 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. SK Sturm (=)

63

+23

2. Austria Wien (+1)

60

+22

3. Red Bull Salzburg (-1)

57

+19

4. WAC (=)

53

+16

5. SK Rapid (=)

44

+17

6. BW Linz (=)

38

+17

Endtabelle Qualigruppe 2024/25 ohne Punkteteilung

Team

Punkte

Differenz

1. LASK (=)

54

+16

2. TSV Hartberg (=)

44

+13

3. WSG Tirol (=)

32

+12

4. GAK (=)

28

+8

5. Klagenfurt (+1)

27

+11

6. SCR Altach (-1)

26

+9

Keine Punkteteilung? Das sagt Ogris:

Mehr zum Thema

Rapid-Youngster fällt erneut mehrere Wochen aus

Rapid-Youngster fällt erneut mehrere Wochen aus

Bundesliga
11 Monate nach Kreuzbandriss: Konate braucht weiter Geduld

11 Monate nach Kreuzbandriss: Konate braucht weiter Geduld

Bundesliga
11
Cem Sekerlioglu: "Jetzt beginnt für uns die Crunchtime"

Cem Sekerlioglu: "Jetzt beginnt für uns die Crunchtime"

Fußball
Österreichs Talente müssen zuschauen

Österreichs Talente müssen zuschauen

Bundesliga
Offiziell: Rouven Schröder verlässt Red Bull Salzburg

Offiziell: Rouven Schröder verlässt Red Bull Salzburg

Bundesliga
65
Fix! Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga ist Geschichte

Fix! Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga ist Geschichte

Bundesliga
99
ÖFB und Sportministerium investieren Millionen in Mädchenfußball

ÖFB und Sportministerium investieren Millionen in Mädchenfußball

Frauen-Fußball
1
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Punkteregel FC Red Bull Salzburg SCR Altach SK Rapid Wien FK Austria Wien SK Sturm Graz