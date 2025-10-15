Was wäre wenn: Die letzten Saisons ohne der Punkteteilung

Ab der kommenden Saison ist die Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga Geschichte. (alle Infos >>>)

Die viel diskutierte Regelung galt seit der Saison 2018/19 in der höchsten Fußball-Liga Österreichs - und veränderte das ein oder andere Schicksal.

Pro & Contra: Ist das Ende der Punkteteilung eine gute Idee?

LAOLA1 hat sich die Tabellen der letzten sieben Saisonen noch einmal angeschaut - und ausgerechnet, wie denn die Endplatzierungen ohne der Halbierung nach der 22. Runde aussehen würden.

Nur soviel im Vorhinein: Es hätte einen anderen Meister und zweimal einen anderen Absteiger gegeben: