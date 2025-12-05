Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Stell dir vor, du bist Tabellenführer und keiner jubelt.

So ähnlich muss sich aktuell wohl der FC Red Bull Salzburg fühlen. Denn man führt zwar die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga an. So richtig euphorisch wird bei den Mozartstädtern allerdings niemand.

Das könnte auch daran liegen, dass Salzburgs Punkteausbeute durchwachsen ist - obwohl man vor dem amtierenden Meister Sturm Graz Erster ist. Sieben von 15 Spielen gewannen die "Bullen", fünf Remis gab es obendrauf. Das ergibt 26 Zähler - nicht unbedingt ein "meisterhafter" Punkteschnitt.

Der schwächste Punkteschnitt der Top-20 Ligen

Auch die Faktenlage unterstreicht dies. Schaut man sich nämlich die Tabellenführer der besten 20 Ligen Europas an, weist Salzburg den schlechtesten Punkteschnitt aller Teams auf.

1,73 Punkte holen die Salzburger im Schnitt in der Bundesliga. Damit ist die Letsch-Elf das Schlusslicht der Top-20-Ligen und nur einer von zwei Tabellenführern mit einem Schnitt von unter zwei Punkten. Gornik Zabrze (1,76, Extraklasa) liegt dicht dahinter auf Rang zwei.

In der Schweiz oder Schottland wäre Salzburg mit dem aktuellen Punkteschnitt beispielsweise nur Dritter. Der FC Bayern hat übrigens den besten Punkteschnitt aller Tabellenführer (2,83). Ein Schnitt von 1,73 Zählern pro Partie würde in der Deutschen Bundesliga nur für Platz sieben reichen.