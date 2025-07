Rote Akzente zieren neues Heimtrikot von Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz hat am Dienstag das Heimtrikot für die Saison 2025/26 präsentiert.

Zuhause tritt der Stahlstadt-Klub auch in der kommenden Saison im blau-weißen Jersey an, zu den klassischen Vereinsfarben gesellt sich die Farbe Rot als Zeichen der Verbundenheit zur Stadt Linz.

Auf einem Schiff, direkt vor dem Hofmann Personal Stadion, wurde das neue Trikot erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Ronivaldo und Nico Maier sowie Anika Hofschweiger und Lilli-Marie Braun von der Frauenmannschaft waren als Testimonials mit an Bord.

Peschek: "Trikot vereint sportliche Dynamik mit regionaler Identität"

Auch das neue Heimtrikot besteht zu 100 Prozent aus recycelten PET-Flaschen, womit der Klub ein klares Zeichen für nachhaltige Verantwortung und Zukunftsorientierung setzt. Das Trikotdesign entstand in enger Zusammenarbeit mit der Werbeagentur artgroup, Ausrüster uhlsport und machsport, dem Kooperationspartner der Linzer.

"Mit dem neuen Heimtrikot setzen wir ein starkes Zeichen – für unsere Wurzeln, unsere Werte und unsere Vision. Die Präsentation am Schiff entlang der Donau, direkt vor unserem Hofmann Personal Stadion, war kein Zufall: Sie steht sinnbildlich für die tiefe Verwurzelung unseres Klubs in der Stadt Linz und dafür, dass wir uns weiterhin auf großer Fahrt in der Bundesliga befinden, um uns als mittelständischer Bundesligist zu etablieren. Das Trikot vereint sportliche Dynamik mit regionaler Identität und nachhaltiger Verantwortung – genau so, wie wir bei Blau-Weiß Linz Zukunft gestalten wollen. Ich freue mich auf viele emotionale Momente in diesem Trikot – gemeinsam mit unseren Fans", so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

Bundesliga verkündet Team der Saison 2024/25