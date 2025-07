Ried jubelt über Testsieg gegen deutsches Traditionsteam

Die SV Ried fährt im vorletzten Testspiel vor dem Saisonbeginn einen 2:1-Erfolg gegen den deutschen Drittligisten Energie Cottbus in der heimischen Innviertel Arena ein.

Die Rieder gehen durch Mark Grosse nach exakt einer halben Stunde in Führung. Der Gegner kann aber noch vor der Pause zum 1:1 ausgleichen.

Antonio Van Wyk trifft per Schuss ins linke Kreuzeck schließlich doch noch zum Rieder Sieg (62.).

WSG unterliegt Jaissle

Für zwei andere Vereine der ADMIRAL Bundesliga setzt es hingegen Testspiel-Niederlagen.

Die WSG Tirol unterliegt Al-Ahli SFC, dem Klub von Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle, mit 1:2. Neuzugang Thomas Sabitzer erzielt das Tiroler Tor (79.).

Der SCR Altach muss sich dem SC Freiburg über 4 Mal 30 Minuten mit 0:3 beugen. In Hälfte eins stürmt bei den Breisgauern ÖFB-Legionär Junior Adamu. In der zweiten Hälfte spielt Philipp Lienhart in der Innenverteidigung. Michael Gregoritsch wird in der 90. Minute eingetauscht.