Rangers-Ikone kritisiert Salzburg-Coach: "Man dachte manchmal..."

Danny Röhl wurde mittlerweile als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg vorgestellt. Der Deutsche kommt von den Glasgow Rangers und folgt auf Daniel Beichler.

Auf der Insel verliert man nicht nur positive Worte über ihn. Rangers-Legende Kris Boyd berichtet bei "Warm-Up": "Wenn man auf Danny Röhl zurückblickt, gab es eine Phase in der Saison, in der man das Gefühl hatte, er wolle die ganze Welt herausfordern."

Röhl attackierte Trainerlegende

Als besonders unangebracht wurden Kommentare des Deutschen gegen den damaligen Celtic-Coach Martin O'Neill gesehen.

"Man dachte sich manchmal: 'Beruhige dich.' Er hat sogar Martin O'Neill erklärt, wie dieser seine Mannschaft aufstellen soll. Es gab keinen Grund, sich auf ein Wortgefecht mit einem Trainer einzulassen, der so viel Erfahrung hat", so Boyd.

Celtic wurde Meister

Am Ende gingen die Rangers nämlich leer aus, Celtic mit der Trainerlegende O'Neill fing noch Leader Heart of Midlothian ab und wurde Meister.

Das Auftreten des Deutschen über einige Phasen gefiel Boyd nicht unbedingt. "Irgendetwas hat sich bei ihm verändert", so der Ex-Angreifer.