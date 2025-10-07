Sanel Saljic (19) erlebt gerade seinen Durchbruch bei der Wiener Austria. Der Youngster kam bisher in jedem Ligaspiel zum Zug, gehörte zuletzt zum Stammpersonal der Favoritner. Sanel Saljic: Ein "unglaublicher Fußballer" zeigt auf >>>

Die Leistungen des aktuellen U21-Nationalspielers Österreichs bleiben nicht verborgen. Wie "Sky"-Transferinsider Florian Plettenberg berichtet, befindet sich der 19-Jährige im Fokus von PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam.

Vertrag bis 2028

Auch Klubs aus dem Red-Bull-Kosmos würden Interesse signalisieren, konkrete Namen nennt Plettenberg dabei nicht. Naheliegend wäre dabei Ligakonkurrent FC Red Bull Salzburg.

Saljic steht bis 2028 am Verteilerkreis unter Vertrag, sein Marktwert beträgt 700 Tausend Euro.