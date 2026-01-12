NEWS

Rapid gewinnt erstes Testspiel unter Neo-Coach Hoff Thorup

Kapitän Matthias Seidl beschert dem neuen Trainer einen gelungenen Einstand. In der ersten Halbzeit war Rapid noch klar unterlegen.

Rapid gewinnt erstes Testspiel unter Neo-Coach Hoff Thorup
Der SK Rapid hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup einen Sieg eingefahren.

Die Hütteldorfer gewannen am Montag ein Testmatch in La Manga (Spanien) gegen Ferencvaros Budapest 1:0. Torschütze war Matthias Seidl (51.), der Kapitän traf nach Maßflanke von Bendeguz Bolla vom Fünfer.

Rapid wechselte zur Pause komplett durch, die Elf der zweiten Hälfte konnte mit dem ungarischen Rekordchampion deutlich besser mithalten.

Ungarn in erster Hälfte klar besser

Im ersten Abschnitt hatte Ferencvaros ein deutliches Übergewicht und auch mehrere gute Chancen. Eine davon entschärfte Goalie Niklas Hedl (20.), bei einer anderen hätte Ange Ahoussou fast ein Eigentor erzielt, doch der Ball landete an der Stange (39.).

Speziell vor der Pause taten sich die Rapidler beim von Hoff Thorup geforderten Herausspielen aus der Abwehr sichtlich schwer und leisteten sich einige Ballverluste.

Der dänische Coach wollte möglichst vielen Spielern die Möglichkeit geben, zum Einsatz zu kommen. Janis Antiste, der ursprünglich spielen sollte, wurde aufgrund leichter Beschwerden vorsichtshalber nicht eingesetzt.

Dafür feierte der Norweger Tobias Borkeeiet nach langer Verletzungspause sein Comeback.

Rapid-Elf in der 1. Halbzeit: Hedl; Demir, Cvetkovic, Ahoussou, Auer; Schaub, Grgic, Gulliksen; Radulovic, Mbuyi, Nunoo

Rapid-Elf in der 2. Halbzeit: Gartler; Bolla, Brunnhofer, Raux-Yao (75. Muharemovic), Weixelbraun; Seidl, Borkeeiet, Amane; Tilio, Kara, Haidara

