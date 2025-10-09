Rapid entscheidet Testduell mit Admira knapp für sich

Der SK Rapid gewinnt ein unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehaltenes Testduell gegen die Admira mit 1:0.

Die Hütteldorfer schlagen den Zweitligisten um Trainer-Haudegen Thomas Silberberger dank eines Goldtors von Sommer-Neuzugang Marco Tilio (60.).

Die beiden Klubs liefern sich am Donnerstagvormittag in der Südstädter Datenpol-Arena eine chancenarme erste Spielhälfte. Weixelbraun (12.) und Raux-Yao (44.) finden die besten Möglichkeiten vor, es geht aber torlos in die Pause.

Für die Entscheidung sorgt Tilio dann nach einem Eckball in Halbzeit zwei - der Australier steht goldrichtig und köpft ein (60.). Auf Seiten Rapids kommen zahlreiche Spieler der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

So hat Rapid gespielt:

Aufstellung: Gartler; Cvetković (46. Horn), Ahoussou (82. Velimirovic), Raux-Yao (66. Brunnhofer); Tilio, Grgic (66. Amane), Seidl (74. Gulliksen), Auer (82. Mahiya); Schaub (82. Szladits), Kara (82. Haidara), Weixelbraun (82. Nunoo)

Ersatz: Orgler, Göschl, Horn, Gulliksen, Amane, Velimirovic, Szladits, Mahiya, Brunnhofer, Nunoo, Haidara