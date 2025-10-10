Rouven Schröders Abgang von Red Bull Salzburg wird konkreter.

Das berichtet die "Krone". Schon zuvor war von einem möglichen Wechsel des Sportvorstands zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach geschrieben worden (mehr dazu>>>), dort soll er Nachfolger von Roland Virkus werden. Bei den Salzburgern wollte sich gegenüber der "Krone" niemand zum möglichen Abgang äußern.

Schröder kam erst Anfang Dezember in die Mozartstadt, hat einen Vertrag bis 2028 und könnte die "Bullen" jetzt aber nach nicht einmal einem Jahr wieder verlassen.

Die Gespräche mit der Borussia sollen jedenfalls positiv verlaufen sein, Gladbachs Kaderplaner und Direktor Profifußball Steffen Korell soll sich sehr für Schröder einsetzen. Allerdings wäre für ihn eine Ablösesumme fällig.

