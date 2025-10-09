Red Bull Salzburg: Geht jetzt Rouven Schröder?

Droht dem FC Red Bull Salzburg in sportlich turbulenten Zeiten nun auch noch ein personeller Rückschlag?

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ist das Szenario nicht ausgeschlossen.

Sportdirektor Rouven Schröder, erst seit Dezember 2024 im Amt, soll heißer Kandidat auf einen Posten in der Deutschen Bundesliga sein.

Schröder will Salzburg offenbar verlassen

Wie die "Bild" schreibt, soll der RBS-Sportdirektor der Topkandidat auf die Nachfolge von Borussia Mönchengladbachs Manager Roland Virkus sein.

Laut den "Salzburger Nachrichten" soll der 49-jährige Deutsche einem möglichen Tapetenwechsel alles andere als abgeneigt gegenüberstehen: Erste Verhandlungen sollen bereits vor Virkus' Aus stattgefunden haben, Schröder fühle sich in Salzburg "nicht sonderlich wohl".

Ganz ohne Hindernisse würde ein vorzeitiger Abschied aus der Mozartstadt jedoch nicht über die Bühne gehen. Schröders Vertrag läuft noch bis 2028, zudem dürfte die Suche nach einem geeigneten Nachfolger Zeit in Anspruch nehmen. Gladbach müsste wohl eine Ablösesumme bezahlen, um den Sportdirektor aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen.