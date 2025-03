Poms-Nachfolger: Ex-Rapidler beim GAK im Gespräch

Beim GAK loderts!

Rene Poms steht Medienberichten zufolge beim Aufsteiger vor dem Aus (Alle Infos >>>). Die "Rotjacken" beendeten den Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga auf dem elften Platz, in 13 Partien gab es unter den gebürtigen Leobener drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen - wohl zu wenig für die Ansprüche des GAK.

Daher streben die Grazer einen Wechsel an der Seitenlinie an, ein Nachfolger soll in den Startlöchern stehen.

Kehrt Feldhofer in die Bundesliga zurück?

Nach Informationen von "Sky" könnte Ferdinand Feldhofer übernehmen. In der Bundesliga trainierte der 45-Jährige Rapid und den WAC.

Zuletzt war der gebürtige Steirer bei Cercle Brügge tätig, musste jedoch nur 17 Pflichtspielen wieder gehen.

Neben Feldhofer sollen weitere Nachfolgekandidaten bereits kontaktiert worden sein. Einer davon, Werner Gregoritsch, soll dem Bericht zufolge aber abgesagt haben.

