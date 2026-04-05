Hannes Wolf erzielt zweites Saisontor in der MLS

ÖFB-Legionär Hannes Wolf darf über sein zweites Saisontor in der MLS jubeln.

Der 26-Jährige trifft im Spiel seines Klubs New York City gegen St. Louis City am sechsten Spieltag der MLS in der 50. Minute zur 1:0-Führung. Nach einer langen Ballbesitzphase der Hausherren kommt der Offensivspieler im gegnerischen Strafraum an den Ball und schiebt zum 1:0 ein.

Zum Sieg sollte der Treffer aber nicht reichen: Spät in der Nachspielzeit kommen die Gäste aus St. Louis durch den eingewechselten Brendan McSorley noch zum Ausgleich (90.+5) und retten damit einen Punkt.

Hannes Wolf und New York City verpassen mit dem Remis den Sprung an die Tabellenspitze der Eastern Conference, liegen als Zweiter aber voll auf Kurs. St. Louis rangiert auf Platz 13 der Western Conference.