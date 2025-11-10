NEWS

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Der Außenbahnspieler leistete sich gegen Hartberg einen Lapsus. So lange muss er nun zusehen.

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt
Der WAC muss vorerst auf Rene Renner verzichten.

Der 31-Jährige wurde im Spiel gegen Hartberg, das 1:2 verloren ging, in der Nachspielzeit aufgrund einer Tätlichkeit gegen Damjan Kovacevic mit glatt Rot des Feldes verwiesen.

Wie der Bundesliga-Strafsenat am Montagabend bekannt gibt, wird Renner für zwei Spiele gesperrt - eines davon bedingt.

Damit wird WAC-Coach Peter Pacult in der Partie gegen den SCR Altach (22.11.) nicht auf den Routinier setzen können.

