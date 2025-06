Der FC Red Bull Salzburg holt Stefan Lainer zurück!

Wie der Vizemeister am Sonntagnachmittag verkündet, unterschreibt der 32-jährige Außenverteidiger einen Vertrag bis 2027. Bei seinem Heimatverein erhält er die Nummer 22.

Lainer verbrachte die vergangenen sechs Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Für die "Fohlen" bestritt er 162 Spiele, unter anderem auch in der Champions League und Europa League.

Während seiner Zeit in Gladbach erkrankte der gebürtige Salzburger an Lymphknotenkrebs, den er besiegte. 178 Tage nach der Diagnose gab Lainer sein Comeback im Profi-Fußball. Jetzt blickt er mit Vorfreude auf seine Rückkehr nach Salzburg.

Lainer will Salzburg zurück in die Erfolgsspur bringen

"Mein Ziel hier ist es, alles dafür zu tun, dass der FC Red Bull Salzburg wieder auf höchstem Niveau spielt, am besten in der Champions League. Ich will ein wichtiger Teil sein, wenn wir in die Erfolgsspur zurückfinden", so Lainer.

"Insgesamt sehe ich hier in Salzburg viel Potenzial, das es abzurufen gilt. Dieser Schritt zurück in die Heimat ist für mich eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein", so Lainer.

Rouven Schröder sagt über die Verpflichtung des 39-fachen ÖFB-Teamspielers: "Zu Stefan Lainer muss ich nicht mehr viel sagen, wir wissen alle, was wir uns von ihm erwarten können: unermüdlichen Einsatz und großen Willen, gepaart mit mittlerweile großer Erfahrung aus vielen Spielen in der deutschen und der österreichischen Bundesliga sowie auf internationaler Ebene."

"Er ist für uns einer unserer Führungsspieler, der nicht nur auf dem Spielfeld vorangehen wird, sondern auch in der Kabine", so Schröder.

