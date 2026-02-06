Was soll Andi Weimann bei Rapid einbringen?

Als Jugendspieler ging er, als Routinier kommt er zurück.

Andreas Weimann wird erstmals in seiner Profi-Karriere außerhalb Englands spielen und soll den SK Rapid an vorderster Front mit Erfahrung und Scorer-Gefahr verstärken.

Wie schon bei Yusuf Demir>>> analysieren die LAOLA1-Redakteure Julia Haunschmid und Johannes Bauer in einer Reaction-Episode der Ansakonferenz den interessanten Transfer nach Fußball-Österreich.

Hier ansehen: