Was soll Andi Weimann bei Rapid einbringen?
Auch die Rückkehr des Routiniers an die Stätte seiner Jugendzeit wird von der Ansakonferenz unter die Lupe genommen.
Als Jugendspieler ging er, als Routinier kommt er zurück.
Andreas Weimann wird erstmals in seiner Profi-Karriere außerhalb Englands spielen und soll den SK Rapid an vorderster Front mit Erfahrung und Scorer-Gefahr verstärken.
Wie schon bei Yusuf Demir>>> analysieren die LAOLA1-Redakteure Julia Haunschmid und Johannes Bauer in einer Reaction-Episode der Ansakonferenz den interessanten Transfer nach Fußball-Österreich.
Hier ansehen: