Handls emotionales Comeback: "Eine Riesenerleichterung"

Johannes Handl ist nach einer langen Leidenszeit endlich wieder zurück auf einem Bundesliga-Rasen!

Beim 2:0-Sieg seiner Wiener Austria über den bisherigen violetten Angstgegner Red Bull Salzburg (Spielbericht>>>) durfte der Steirer erstmals seit 10. August 2025 endlich wieder Pflichtspielminuten sammeln.

Zur Erinnerung: Im Vorsommer suchte der 27-Jährige mit einem stark angeschwollenen Lymphknoten an der linken Leiste das Krankenhaus auf. Nach einem ersten Verdacht auf Lymphknotenkrebs gab es rasch Entwarnung. Es wurde "nur" eine Viruserkrankung diagnostiziert, die den Verteidiger über ein halbes Jahr außer Gefecht setzte.

"Diese Zeit wünscht man keinem"

"Die ersten zwei Wochen waren sehr zach für mich, weil ich nicht gewusst habe, was ich habe. Diese Zeit wünscht man keinem", blickt Handl mit etwas Abstand zurück.

Dabei habe er noch Glück im Unglück gehabt: "Ich habe das Privileg, Fußballer zu sein und so ganz nah mit den Ärzten zu sein. Wenn das irgendwem anderen passiert, wartet der noch länger auf eine Diagnose."

Handl zeigte sich im Gespräch in den Katakomben der Red Bull Arena sichtlich emotional. Auch wenn ihm am Freitag nur eine Einwechslung in der Schlussphase vergönnt war, "war es eine Riesenerleichterung, wieder am Platz stehen zu können. Es war eine sehr schwere Zeit für mich. Jetzt hoffe ich, dass es in dem Ton weitergeht und ich bald wieder 90 Minuten spielen kann", so der Grazer.

Für Helm "einer der besten Innenverteidiger der Liga"

Darauf hoffen freilich auch seine Teamkollegen und Betreuer. Kapitän Manfred Fischer sagt etwa: "Mich freut es total für ihn, es war eine Tortur vom Allerfeinsten. Ich bin froh und dankbar, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, und wir ihn wieder haben."

Auch Coach Stephan Helm freut sich (nicht nur) über die zusätzliche Option in der Abwehr: "'Joe' ist ein super Typ. Wenn er topfit ist, ist er für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga. Es freut mich, dass er die ersten Schritte gemacht hat, das auch zu zeigen."