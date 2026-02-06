Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - Austria Wien

Auf geht's in die Frühjahrs-Saison in der ADMIRAL Bundesliga!

In der 18. Runde empfängt Red Bull Salzburg den FK Austria Wien (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die Violetten ist es das erste offizielle Spiel im neuen Jahr, während die Salzburger bereits im Cup-Viertelfinale gegen den WAC mit 1:0 erfolgreich waren.

Die Herbstsaison in der Bundesliga schloss die Austria mit 26 Punkten auf Rang fünf ab. Red Bull Salzburg ging als Tabellenerster in die Winterpause (32 Punkte).