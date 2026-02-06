Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Live
0:2
0:2 , 0:0
  • Abubakr Barry
  • Johannes Eggestein
NEWS

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - Austria Wien

Die Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga startet mit dem Topspiel in Salzburg. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Auf geht's in die Frühjahrs-Saison in der ADMIRAL Bundesliga!

In der 18. Runde empfängt Red Bull Salzburg den FK Austria Wien (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für die Violetten ist es das erste offizielle Spiel im neuen Jahr, während die Salzburger bereits im Cup-Viertelfinale gegen den WAC mit 1:0 erfolgreich waren.

Die Herbstsaison in der Bundesliga schloss die Austria mit 26 Punkten auf Rang fünf ab. Red Bull Salzburg ging als Tabellenerster in die Winterpause (32 Punkte).

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg FK Austria Wien