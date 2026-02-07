FAK: Im "Boss-Mode" zu einem historischen Sieg

Helm analysierte die Salzburger in den letzten Wochen ganz genau: "Wir haben die letzten fünf Wochen sehr viel daran gearbeitet, im ersten Spiel genau da zu sein", so Helm. Der gesamte Fokus während der Winter-Vorbereitung sei auf dieser Partie zum Frühjahrsauftakt gelegen, gibt der Burgenländer zu.

Dabei hat der 42-Jährige den Vorteil gehabt, dass die "Bullen" mit den beiden Europa-League-Partien gegen den FC Basel und Aston Villa sowie dem ÖFB-Cup-Viertelfinale beim WAC - alles Begegnungen, in denen sie großteils mit intensivem Pressing und hoher Spiellaune überzeugten - bereits drei Pflichtspiele absolvierten und er sich diese genauestens zu Gemüte führen konnte.

Fischer meint dazu: "Diese Mannschaften haben genau das gemacht, was du gegen Salzburg nicht machen darfst: Immer ins Zentrum reinspielen. Wenn sie den Ball gewinnen, geht es 'Bam, Bam, Bam' und du kannst den Ball aus dem Netz klauben."

"Diese Spiele hätte auch meine Oma analysieren können, es war offensichtlich, was ihre größte Stärke ist", fügt Helm, der einst als Videoanalyst für RBS-Trainer Thomas Letsch werkte, an.

Gleichzeitig gibt er zu bedenken: "Bei Salzburg ist es nicht das große Problem zu wissen, was sie machen. Das große Problem ist, dass sie das richtig gut machen."

Tiefer violetter Block zog Salzburg den Zahn

Helms Idee daher: Kompakt in einer defensiven Fünferkette zu verteidigen, durch den Einsatz langer Bälle nie in die Gefahr eines Ballverlusts in der eigene Hälfte zu kommen und aus den Umschaltmomenten so viel wie möglich herauszuholen.

Klingt in der Theorie einfach, im violetten Falle steckte dahinter aber wochenlange präzise Arbeit. "Wir haben eintrainiert, die Mitte dicht zu halten und den Gegner nach Möglichkeit nach außen zu lenken. Wenn sie es dann durch die Mitte versuchen, ist richtig viel Personal von uns da", so Helm.

Alles werde man gegen die individuell starken "Bullen"-Kicker zwar nie wegverteidigen können, "aber wenn ein Spieler mal nicht zur Stelle ist, muss der nächste da sein, es muss immer eine Verbindung zwischen den Spielern geben. Dann ist es kein Zufall, dass du immer einen Fuß dazwischen kriegst und blocken kannst".

"Sind nicht so gut, uns nicht durchfighten zu müssen"

Dank diesem "speziellen Matchplan", wie es Helm bezeichnet, konnte der FAK auch wichtige drei Punkte im Kampf um den Strich einfahren. Das ist auch ob des durchaus schwierigen Restprogramms der "Veilchen" essenziell.

Das violette Restprogramm bis zur Punkteteilung: