Salzburgs unerwarteter Fehlstart: "Nicht bereit für dieses Spiel"

Lieblingsgegner war einmal!

Gegen keinen Kontrahenten in der ADMIRAL Bundesliga war der FC Red Bull Salzburg in der jüngeren Vergangenheit so erfolgreich wie gegen die Wiener Austria.

Selbst in schwierigeren Phasen konnten die "Bullen" stets mit Punkten gegen die "Veilchen" rechnen; speziell in der heimischen Red Bull Arena ließen sie ihnen zuletzt über ein Jahrzehnt lang überhaupt kaum eine Chance.

Nun, ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, zu dem es so wirkte, als hätten sich die Salzburger stabilisiert, setzte es mit einem 0:2 (Spielbericht>>>) die erste Heimniederlage gegen die Wiener seit September 2014.

"Wir waren nicht bereit für dieses Spiel", analysiert RBS-Coach Thomas Letsch nach dem verpatzen Bundesliga-Frühjahrsauftakt lapidar.

Viel Ballbesitz, wenig Konkretes

Auf dem Spielfeld stellte sich diese mangelnde Bereitschaft so dar, dass die "Bullen" mit 71 Prozent Ballbesitz und einem deutlichen Plus an Abschlüssen zwar auf dem Papier dominant waren, gleichzeitig 90 Minuten aber so gut wie ungefährlich blieben.

Die violetten Gäste verteidigten von Minute eins an im tiefen Block und das mit voller Leidenschaft; ihre wenigen Offensivaktionen nutzten sie eiskalt aus.

"Die Austria hat ihren Matchplan wirklich gut ausgespielt. Sie haben top verteidigt und dann aus zwei Chancen zwei Tore gemacht", zieht "Bullen"-Kapitän Mads Bidstrup den Hut.

Auch Trainer Letsch, der einst für etwas mehr als ein Jahr den FAK betreute, spricht von einem verdienten Sieg der Gäste. Der Deutsche macht diesen Umstand vor allem aber an den Versäumnissen seiner Mannschaft fest.

"Nicht die Schärfe der letzten Spiele"

"Wir müssen das, was Red Bull Salzburg jahrelang ausgezeichnet hat, nämlich Schärfe und Galligkeit im Zweikampf, immer an den Tag legen. Das haben wir heute nicht geschafft", so sein nüchternes Resümee.

Umso bitterer für Letsch: Nach einer vielversprechenden Wintervorbereitung zeigte sein Team bereits, dass es diese Tugenden eigentlich drauf hätte.

Den FC Basel schlugen die Salzburger in der Europa League auch dank eines extrem giftigen Pressings und viel Entschlossenheit im letzten Drittel, gegen Premier-League-Spitzenteam Aston Villa ging man zumindest 60 Minuten ähnlich frech ans Werk und im ÖFB-Cup-Viertelfinale erwischte man immerhin einen vielversprechenden Start, der auch dank einer frühen Überzahl schlussendlich für den Aufstieg genügte.

Umso enttäuschter zeigte sich Ex-Lehrer Letsch am Freitag von seinen Schützlingen. "Heute war es vielleicht etwas lauter in der Kabine als sonst", gibt der 57-Jährige zu. Er habe "von Anfang an das Gefühl gehabt, wir haben nicht die Schärfe der letzten Spiele".

Im Salzburger Trainerteam werde man sich nun "jegliche Frage stellen, warum wir es gegen Basel, in Birmingham und beim WAC geschafft haben, und heute nicht. Es ist nicht einfach, eine Erklärung dafür zu finden."

Lösungen gegen tiefstehende Gegner gesucht