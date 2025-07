Neuer Look: So sieht Rapids Auswärtstrikot 2025/26 aus

Das Auswärtstrikot des SK Rapid für die Saison 2025/26 ist da!

Gemeinsam mit Ausstatter PUMA und 11teamsports haben die Hütteldorfer am Freitag unter dem Motto "Class never goes out of style. Rapid never goes out of style" ihre neuen Jerseys präsentiert.

Erstmals in der Klubgeschichte trägt Rapid ein blau-rotes Nadelstreifmuster. Das Trikot ist in Rot gehalten, dünne blaue Streifen verfeinern dieses zusätzlich. Auch die Grundfarbe der Hose und Stutzen ist Rot.

Bereits zwischen 2008 und 2010 trugen die Hütteldorfer auswärts ein Nadelstreiftrikot, jedoch in Weiß mit grünen Akzenten. Geschäftsführer Steffen Hofmann gefällt der neue Look, welcher an seine Zeit als Spieler erinnert.

"Wir bleiben unserer Linie treu und haben unser Auswärtstrikot gemeinsam mit PUMA und 11teamsports wie gewohnt in unseren Gründungsfarben Blau-Rot gestaltet. Das Nadelstreifmuster habe ich bereits als Spieler gerne getragen, umso mehr freut es mich, dass wir diesen Look heuer erstmals auch in Blau-Rot präsentieren können", so Hofmann.