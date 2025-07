Die Wiener Austria präsentiert ihr neues Auswärtstrikot für die Saison 2025/26!

Das neue Dress ist in den Vereinsfarben gehalten. Hauptsächlich weiß, mit violetten Akzenten an den Ärmeln. Dem schlichten Weiß als Grundton wird mit einer abstrakten Topografie Österreichs beziehungsweise des Großraum Wiens ein feines Detail verliehen.

Im Gegensatz zum Heimtrikot sind das Vereinslogo sowie jenes von Macron ebenfalls zentral platziert. Damit kommt man dem "Wunsch vieler Veilchen" nach. Der innere Bund wird vom Spruch "Stolz unserer Stadt" geziert, den die Violetten immer wieder nach außen präsentieren.

Alle Sponsorenlogos sind ebenfalls - passend zum Verein - in violett gehalten.

"Treue zu unseren Vereinsfarben"

"Mit dem Heim- und Auswärtstrikot wollten wir den Kern unserer Marke zum Ausdruck bringen und Austria Wien in Wien, Österreich und darüber hinaus repräsentieren. Dass wir dabei auswärts weiterhin in Weiß auflaufen, unterstreicht die Treue zu unseren Vereinsfarben. Ein großer Dank gilt unserem Partner Macron für die hervorragende Zusammenarbeit sowie unseren Partnern und Sponsoren – allen voran unserem Hauptsponsor Frankstahl und seinem Tochterunternehmen Steelcoin –, die dieses Trikot mittragen und sichtbar unterstützen", so Finanz-Vorstand Harald Zagizcek.