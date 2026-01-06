Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Im Herbst wirkte es phasenweise unwahrscheinlich, dennoch ist Thomas Letsch auch im Kalenderjahr 2026 der Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg.

Am vergangenen Samstag leitete der 57-Jährige die erste Trainingseinheit der "Bullen" im neuen Jahr und wurde erstmals mit seinem neuen Chef bekanntgemacht: Marcus Mann.

Mann: "Die Ambitionen sind andere"

Mann ist neuer Geschäftsführer Sport in der Mozartstadt und schildert bei seiner Antritts-Pressekonferenz seine ersten Eindrücke von den "Bullen":

"Die ersten Trainingseinheiten haben gut ausgesehen, es war ein gutes Tempo drinnen. Das werte ich als positiv. Klar ist aber auch, dass die Ambitionen andere sind. Man ist jetzt zwei Jahre nicht Meister geworden."

Es sei im Vorjahr nicht alles schlecht gewesen, gleichzeitig müsse allen im Verein bewusst sein, "dass der Punkteschnitt vom abgelaufenen Jahr nicht reichen wird, um Meister zu werden", so Mann.

Mann fordert verbesserten Punkteschnitt