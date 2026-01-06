Neo-RBS-Sportchef spricht Letsch "absolutes Vertrauen" aus

Dieser Punkteschnitt gleicht jenem von Letsch persönlich, der ja mit Jahresbeginn 2025 sein Traineramt in Salzburg antrat, und betrug gerade mal 1,57. Kein Coach in der Salzburger Red-Bull-Ära wies bisher einen schlechteren Schnitt auf.
Dennoch hält Mann fest: "Thomas Letsch ist unser Trainer, er hat mein absolutes Vertrauen und meine Unterstützung."
Gleichzeitig betont der 41-Jährige erneut: "Der Punkteschnitt wird sicherlich nicht reichen, um die Ziele, die man hier hat, zu erreichen, wir müssen uns also definitiv verbessern. Thomas hat da sicher meine Unterstützung und Vertrauen."
Die ersten vier Möglichkeiten, den Punkteschnitt aufzupolieren, sind durchaus herausfordernde: Zunächst wartet auf Letschs Mannen das Europa-League-Doppel gegen den FC Basel und Aston Villa, anschließend steht das schwierige ÖFB-Cup-Auswärtsspiel gegen den WAC am Programm, ehe die Wiener Austria zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt in der Red Bull Arena gastiert.