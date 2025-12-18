Standpunkt als Podcast anhören:
Braucht Wien wieder ein Stadthallenturnier?
Bandenzauber! Wir diskutieren, ob das Wiener Stadthallenturnier wiederbelebt werden sollte und welche Chancen und Risiken ein Comeback mit sich bringt.
Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.
Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.
Das Wiener Stadthallenturnier war ein Fixpunkt im Fußballkalender bis 2009. In der 10. Episode diskutieren Moderator Alexander Ull, LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl und Martin Huber von der HEUTE über ein Comeback des damaligen Kult-Turniers.
