Braucht Wien wieder ein Stadthallenturnier?

Bandenzauber! Wir diskutieren, ob das Wiener Stadthallenturnier wiederbelebt werden sollte und welche Chancen und Risiken ein Comeback mit sich bringt.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

Das Wiener Stadthallenturnier war ein Fixpunkt im Fußballkalender bis 2009. In der 10. Episode diskutieren Moderator Alexander Ull, LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl und Martin Huber von der HEUTE über ein Comeback des damaligen Kult-Turniers.

