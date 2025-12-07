Klarer Sieg! Altach holt drei Punkte gegen die WSG

Altach gewinnt in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 3:0 gegen WSG Tirol.

Beide Mannschaften starten engagiert in die Partie.

Altach zeigt sich aber effizient und geht früh in Führung: In der 10. Minute tragen die Gäste einen schnellen Angriff über Greil vor, der Ball kommt zu Massombo, der flach in die Mitte spielt.

Dort rutscht Taferner unglücklich in die Hereingabe und befördert den Ball ins eigene Tor – Altach stellt auf 1:0.

WSG vergibt, Altach erhöht

Kurz darauf haben die Hausherren die große Chance zum Ausgleich.

Wels bringt den Ball scharf zur Mitte, Stojanović lässt nach vorne abprallen, doch Müller trifft den schwierigen Ball nicht sauber und verpasst damit den möglichen Ausgleich.

Das bestraft Altach eiskalt. Nach einem Schuss von Mustapha kann Stejskal nur kurz abwehren und Greil schiebt zum 2:0 ein (33.).

Diawara erhöht

Nach Seitenwechsel sorgt Diawara für die Vorentscheidung! Nach einem perfekten Steilpass von Litawumba schiebt er alleine vor dem Tor sicher zum 3:0 ein (54.).

In der Folge verwaltet die starke Altacher Defensive das Ergebnis souverän und fährt einen wichtigen Dreier ein.

Die Vorarlberger ziehen damit in der Tabelle an der WSG vorbei und übernehmen Platz neun. Beide Mannschaften stehen bei 21 Punkten.