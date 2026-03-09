NEWS

Nach Treffer gegen Salzburg: Die Wiederauferstehung von Antiste?

Der Angreifer feierte für Rapid ein Comeback nach Maß. Wird er jetzt zum entscheidenden Faktor? Die "Ansakonferenz" diskutiert:

Manche Geschichten, die der Fußball schreibt, sind schon sonderbar.

Für eine solche war Janis Antiste im Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg verantwortlich (zum Spielbericht>>>).

Zuletzt musste Antiste vier Mal nur auf der Tribüne Platz nehmen, ansonsten hätte beim 23-Jährigen eine Kaufpflicht aufgrund einer Klausel im Vertrag gegriffen. Diese konnte wegverhandelt werden, Antiste rutschte im entscheidenden Spiel um die Meistergruppe in die Startelf - und erzielte den entscheidenden Treffer für Rapid.

In der "Ansakonferenz" diskutieren Patrick Gstettner, Johannes Kristoferitsch und Julia Haunschmid über das überraschende Comeback.

Hier gibt es das Video:

