Katharina Naschenweg (28) fällt mehrere Wochen aus!

Die Österreicherin hat sich, wie ihr Verein Bayern München bekanntgibt, eine Kaspelbandverletung zugezogen.

Das ergaben Untersuchungen der bayrischen Medizinabteilung. Der WM-Quali-Auftakt war für Österriech mehr als ernüchternd. Gegen Norwegen und Slowenien setzte es gleich zwei Niederlagen. Nächste ÖFB-Pleite: "Spielerinnen müssen sich hinterfragen" >>>