Bitter! Bayern muss wochenlang auf ÖFB-Star verzichten

Die Österreicherin verletzte sich im Länderspiel gegen Slowenien und fehlt den Bayern vorerst.

Bitter! Bayern muss wochenlang auf ÖFB-Star verzichten Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Katharina Naschenweg (28) fällt mehrere Wochen aus!

Die Österreicherin hat sich, wie ihr Verein Bayern München bekanntgibt, eine Kaspelbandverletung zugezogen.

Das ergaben Untersuchungen der bayrischen Medizinabteilung. Der WM-Quali-Auftakt war für Österriech mehr als ernüchternd. Gegen Norwegen und Slowenien setzte es gleich zwei Niederlagen. Nächste ÖFB-Pleite: "Spielerinnen müssen sich hinterfragen" >>>

ÖFB-Legionäre Fußball Frauen-Fußball FC Bayern München Katharina Naschenweng FC Bayern Frauen