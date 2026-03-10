NEWS
Bitter! Bayern muss wochenlang auf ÖFB-Star verzichten
Die Österreicherin verletzte sich im Länderspiel gegen Slowenien und fehlt den Bayern vorerst.
Katharina Naschenweg (28) fällt mehrere Wochen aus!
Die Österreicherin hat sich, wie ihr Verein Bayern München bekanntgibt, eine Kaspelbandverletung zugezogen.
Das ergaben Untersuchungen der bayrischen Medizinabteilung. Der WM-Quali-Auftakt war für Österriech mehr als ernüchternd. Gegen Norwegen und Slowenien setzte es gleich zwei Niederlagen. Nächste ÖFB-Pleite: "Spielerinnen müssen sich hinterfragen" >>>