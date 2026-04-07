Nach Rot gegen den LASK: So lange fehlt Plavotic der Austria

Tin Plavotic wird der Austria nach seiner Roten Karte bei der 1:4-Niederlage gegen den LASK (zum Spielbericht >>>) ein Spiel fehlen.

Zu diesem Urteil ist der Senat 1 am Dienstag gekommen. Der Verteidiger fehlt den "Veilchen" damit im Heimderby gegen Rapid am Sonntag. Plavotic sah für ein Handspiel an der Strafraumgrenze nach VAR-Check Rot in Minute elf.

Ebenfalls ein Spiel Sperre fassten nach ihren Roten Karten Altachs Ousmane Diawara (Rohes Spiel), Hartbergs Lukas Spendlhofer (Verhinderung einer offensichtlichen Torchance) sowie Austria Lustenaus Seydou Diarra (Rohes Spiel) aus.