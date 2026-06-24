LASK fertigt im ersten Test Regionalligisten ab

Gelungener erster Test für den LASK!

Die Linzer setzen sich am Mittwoch souverän mit 6:0 gegen den SV Bad Schallerbach, für den es ein Heimspiel ist, durch.

Bereits in der dritten Minute zappelt der Ball zum ersten Mal im Tor. Krapf bringt den Ball von links zur Mitte, wo Flecker einläuft und einnetzt.

Danek legt nur kurze Zeit später nach (6.). Er verwandelt nach Vorarbeit von Bello direkt. Erstmals gefährlich vor das Tor kommen die Gastgeber in Minute 19. Jungwirth verhindert den Anschlusstreffer.

LASK vergibt Elfmeter

Der Bundesligist spielt daraufhin munter weiter und vergibt vorerst diverse Chancen. Das 3:0 verwertet schlussendlich Entrup. Er kommt aus der Drehung zum Abschluss (38.).

Kurz vor der Pause hat der LASK nach einem Foul an Michael das 4:0 am Fuß, vergibt jedoch einen Elfmeter. Nahezu mit dem Pausenpfiff gelingt das Tor es aber doch. Bello wird auf der linken Seite in Szene gesetzt. Er bedient Entrup in der Mitte, der mit seinem Doppelpack zum 4:0-Pausenstand erhöht.

Neuzugang erzielt Doppelpack

Die Linzer kommen trotz einiger Wechsel gut aus der Pause und stellen wenig später auf 5:0 (46.). Harakate trifft ins leere Tor, ehe er nach einer schönen Kombination das 6:0 nachlegt (62.).

Weitere Möglichkeiten nutzt der Bundesligist nicht mehr, somit bleibt es beim 6:0-Sieg.

Trainer Didi Kühbauer sieht nach dem Spiel noch Potenzial, lobt seine Mannschaft aber auch: "Es war ein guter erster Test für uns. Einige Dinge haben mir gut gefallen, andere noch nicht so. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden."