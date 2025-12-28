NEWS

Sattes Millionen-Angebot für Nwaiwu, doch WAC verlangt mehr

Ein erstes Angebot soll den Wolfsbergern vorliegen. Noch sind die beiden Vereine aber in Sachen Ablöse weit auseinander.

Sattes Millionen-Angebot für Nwaiwu, doch WAC verlangt mehr Foto: © GEPA
Chibuike Nwaiwu zieht internationales Interesse auf sich!

Trabzonspor soll nun ein konkretes Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro für Wolfsbergers Innenverteidiger abgegeben haben. Das berichtet Transfer-Insider Ekrem Konur.

Der WAC fordere für den 22-jährigen Nigerianer allerdings rund zehn Millionen Euro, wie Konur erklärt. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen demnach weiter.

Neben Trabzonspor sollen auch die französischen Vereine Lille und Lens Interesse an Nwaiwu zeigen.

