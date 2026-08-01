Michorl: "Da stellt es dir die 'Ganslhaut' auf"

351 Spiele absolvierte Peter Michorl im Dress des LASK. Am vergangenen Freitag lief er erstmals gegen seine Schwarz-Weißen auf.

Zum Saison-Auftakt in der ADMIRAL Bundesliga verlor der Wiener mit seinem neuen Verein, dem GAK, mit 0:3 gegen den LASK (Spielbericht>>>).

"Sportlich war es nicht gut. Wir waren von Anfang viel zu mutlos gegen den Ball und haben uns mit dem Ball zu wenig zugetraut. Aber emotional war es natürlich. Wenn die gegnerischen Fans deinen Namen beim Aufwärmen schreien und auch nach dem Spiel wieder, stellt es dir schon die 'Ganslhaut' auf. Das war schon cool", so Michorl, der in der organisierten Szene des LASK, unter den "Landstrasslern", nach wie vor hohes Ansehen genießt.

Hohes Ansehen genießt der 31-Jährige auch nach wenigen Wochen bereits beim GAK. Nach den Auswechslungen von Daniel Maderner und Christian Lichtenberger streifte er die Kapitänsschleife über.

"Dafür bin ich da, um Verantwortung zu übernehmen. Heute hat es weniger gut funktioniert, als Mannschaft haben wir heute unser Level nicht erreicht", ist Michorl enttäuscht.