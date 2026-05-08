Salzburg holt Top-Scorer zurück: Youngster fix eingeplant

Während Red Bull Salzburg im Saisonfinish noch um den Meistertitel kämpft, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren.

Wie sich zuletzt bereits angedeutet hatte, soll Gaoussou Diakite im Sommer nach Salzburg zurückkehren und fixer Bestandteil des Bundesliga-Kaders werden. Der 20-jährige Malier war in dieser Saison an den FC Lausanne ausgeliehen und wusste in der Schweizer Super League voll zu überzeugen.

Top-Scorer in Lausanne

Der offensiv variabel einsetzbare Afrikaner kam meist als Zehner hinter zwei Spitzen zum Einsatz und entwickelte sich mit elf Treffern und sechs Assists zum Top-Scorer seines Teams.

Auch international sammelte Diakite Erfahrungen: Mit Lausanne spielte er in der UEFA Conference League, wo im Sechzehntelfinale knapp gegen Sigma Olmütz Endstation war.

Durch seine starken Leistungen konnte der Malier seinen Marktwert massiv steigern. Mittlerweile wird Diakite auf drei Millionen Euro geschätzt – mehr als dreimal so viel wie noch vor seiner Leihe in die Schweiz.

Auch Nationalteam-Debüt für Mali

Die starke Saison blieb auch in seiner Heimat nicht unbemerkt. Im Oktober 2025 debütierte Diakite für die Nationalmannschaft Malis im WM-Qualifikationsspiel gegen Madagaskar.

Auch beim Afrika-Cup 2026 kam der Offensivspieler bereits zu Einsatzminuten. Insgesamt hält der 20-Jährige aktuell bei vier A-Länderspielen.

In Salzburg trifft Diakite auf einige bekannte Gesichter: Mit Soumaila Diabate, Mamady Diambou und Moussa Yeo stehen bereits drei weitere Malier im Kader der "Bullen".

Schon in der vergangenen Saison hatte Diakite beim FC Liefering aufgezeigt. Für die Salzburger Zweiermannschaft erzielte er damals 13 Tore in 34 Spielen der ADMIRAL 2. Liga.