Wrabetz spricht über Katzer-Zukunft

Der bei Rapid wiedergewählte Präsident Alexander Wrabetz äußert sich im Interview mit "Sky" zu den Gerüchten rund um Markus Katzer.

Er betont dabei auch die positiven Seite solcher Spekulationen: "Es ist ja auch gut für uns, dass unsere besten Leute Angebote bekommen. Ob er annimmt, werden wir sehen.“

Dabei glaubt der 65-Jährige nicht an einen vorzeitigen Abschied und betont: "Wir haben Vertrag."

Anderes Rapid?

In der Länderspielpause standen auch die Formschwankungen intern im Mittelpunkt. Wrabetz sagte, man analysiere, "was wir verbessern müssen, damit wir mehr Kontinuität in unsere Leistungen bringen.

Dabei steht besonders eines im Mittelpunkt: "Wir wollen mehr Intensität in die Mannschaft hineinbringen.“

Der Trainer genießt dabei vollstes Vertrauen des Präsidenten: "Er hat die Rückendeckung und er muss den Weg vorgeben. Unseren Rückhalt hat er.“