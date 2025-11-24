NEWS

Ist der LASK ein Meisterkandidat?

Der LASK schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Kann es sogar zum Meistertitel reichen?

Der LASK feierte am Wochenende wettbewerbsübergreifend gegen Meister Sturm Graz den sechsten Sieg in Folge.

Der Trainerwechsel zeigt Wirkung: In den letzten fünf Spielen sammelte das Team 15 Punkte und katapultierte sich damit vom Tabellenkeller an die Tabellenspitze.

"Es ist eine sehr gute Phase von uns und wir schaffen es, dass wir jede Woche eine gute Leistung auf den Platz bringen", bringt es Keeper Jungwirth treffend auf den Punkt.

Ob LASK nun tatsächlich ein ernsthafter Meisterkandidat sein kann, diskutieren Patrick, Harald und Johannes in der aktuellen Ausgabe der Ansakonferenz.

HIER ANSEHEN:

