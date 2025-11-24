Die verkorkste Heimbilanz des SK Sturm
Die Formkurve der Grazer zeigt nach unten, insbesondere im eigenen Stadion läuft es für den amtierenden Meister überhaupt nicht. Das sagen die Zahlen:
Der SK Sturm befindet sich aktuell in einer Formkrise.
Gegen den LASK verspielte man am vergangenen Spieltag eine frühe Führung und ging schlussendlich als Verlierer vom Platz (zum Spielbericht>>>), der letzte Sieg in der ADMIRAL Bundesliga datiert vom 19. Oktober. Damals setzte man sich beim FC Blau-Weiß Linz mit 4:3 durch.
Insbesondere im eigenen Stadion haben die Grazer in dieser Saison ihre Probleme - den letzten Heimsieg im österreichischen Oberhaus gab es Ende September.
Die Ansakonferenz analysiert in Ausgabe 63 die Situation beim amtierenden Meister und nimmt dabei die verkorkste Heimbilanz unter die Lupe.