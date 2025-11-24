NEWS

Die verkorkste Heimbilanz des SK Sturm

Die Formkurve der Grazer zeigt nach unten, insbesondere im eigenen Stadion läuft es für den amtierenden Meister überhaupt nicht. Das sagen die Zahlen:

Der SK Sturm befindet sich aktuell in einer Formkrise.

Gegen den LASK verspielte man am vergangenen Spieltag eine frühe Führung und ging schlussendlich als Verlierer vom Platz (zum Spielbericht>>>), der letzte Sieg in der ADMIRAL Bundesliga datiert vom 19. Oktober. Damals setzte man sich beim FC Blau-Weiß Linz mit 4:3 durch.

Insbesondere im eigenen Stadion haben die Grazer in dieser Saison ihre Probleme - den letzten Heimsieg im österreichischen Oberhaus gab es Ende September.

Die Ansakonferenz analysiert in Ausgabe 63 die Situation beim amtierenden Meister und nimmt dabei die verkorkste Heimbilanz unter die Lupe.

Hier Ansehen:

