LASK holt wohl Offensivspieler von Dinamo Zagreb

Der 22-Jährige galt einst als großes Talent, in Kroatien dürfte er in der neuen Saison nicht viele Minuten bekommen. So geht es wohl per Leihe zu den Linzern.