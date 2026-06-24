GAK muss Niederlage gegen slowakischen Serienmeister hinnehmen

Testspielniederlage für den GAK.

Die Grazer müssen sich in Windischgarsten gegen Slovan Bratislava knapp 0:1 geschlagen geben.

Das Goldtor für den slowakischen Serienmeister erzielt Niko Jankovic in der 31. Minute durch einen sehenswerten Freistoß.

Beim österreichischen Bundesligisten sammeln die Neuzugänge Peter Michorl, Tim Trummer, Ismael Guerti, Anderson und Anthony Smits Einsatzminuten. Sie spielen von Beginn an.