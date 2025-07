LASK bezwingt kroatisches Top-Team im Test

Der LASK kann unter Neo-Coach Joao Sacramento erneut für Aufsehen in der Sommervorbereitung sorgen.

Nachdem die Schwarz-Weißen in der Vorwoche mit 7:1 gegen den slowakischen Erstligisten AS Trencin gewinnen konnten, legen sie am Freitag ein 2:1 gegen den kroatischen Vorjahres-Dritten Hajduk Split nach.

Dabei geht Hajduk schon früh in Form von Star-Stürmer Marko Livaja in Führung (3.). Samuel Adeniran kann aus spitzem Winkel aber rasch ausgleichen (8.).

Daraufhin ergibt sich ein offenes Spiel, in dem der LASK durchaus zu gefallen weiß. Schlussendlich können sich die "Athletiker" sogar noch mit dem Sieg belohnen: Wieder ist es Adeniran, der in der Nachspielzeit bei einer Berisha-Ecke richtig steht und zum 2:1 einköpft (90.+2).

Sacramento "sehr stolz auf die Mannschaft"

Die Partie fand im Rahmen der "Summer Series Upper Austria" in der Raiffeisen Arena statt. Gleich am morgigen Samstag empfangen die Linzer Union Berlin zum nächsten Testspiel (ab 15:30 Uhr im LIVE-Stream>>>).

Trainer Sacramento freut sich naturgemäß über den verdienten Sieg: "Das war ein wirklich gutes Spiel von uns, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir sind heute auf einen richtig guten Gegner getroffen. Solche Spiele gegen Mannschaften, die uns vor viele Herausforderungen stellen können und taktisch auf einem sehr hohen Niveau agieren, sind für unsere Entwicklung enorm wichtig. Wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben – und das Spiel am Ende noch gewonnen."

So spielte der LASK: Jungwirth; Jörgensen, Bogarde, Andrade, Bello; Coulibaly, Horvath; Danek (Usor, 80.), Lang, Kacavenda (Berisha, 71.); Adeniran