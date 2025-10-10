Testspielerfolg für den FC Blau-Weiß Linz!

Die Stahlstädter nutzen die Länderspielpause für einen Test gegen Zweitligist First Vienna FC. Diesen bestreiten sie erfolgreich, Blau-Weiß gewinnt mit 4:0 (2:0).

Die Treffer erzielen Ronivaldo (35.), Austria-Leihgabe Muharem Huskovic (42.), Thomas Goiginger (76.) sowie David Bumberger (83.).

"Es war heute ein sehr guter Test. Der Gedanke hinter dem Spiel gegen Vienna war, dass wir einen Gegner wollten, der eine ähnliche Struktur und Spielweise hat wie Sturm Graz. Das hat sich bestätigt – wir haben ein starkes Spiel gezeigt und die Testung war erfolgreich. Die Partie war eine gute Vorbereitung auf die kommende Woche, da Sturm in einer vergleichbaren Grundordnung agiert", so Coach Mitja Mörec.

Weiter: "Wir können aus diesem Spiel viele positive Erkenntnisse ziehen und gute Phasen mitnehmen. Wichtig war außerdem, dass alle Spieler – auch jene, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten – wertvolle Minuten sammeln konnten. Jeder Einzelne hat seine Sache gut gemacht und das Wichtigste: Es hat sich niemand verletzt. Insgesamt also ein sehr positiver Test mit vielen guten Eindrücken für das nächste Spiel."

