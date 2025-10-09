LASK feiert Tespielerfolg gegen den FAC

Maximilian Ritscher darf sich, in seinem letzten Spiel an der Seitenlinie des LASK, über einen Sieg freuen. Der LASK feiert einen 2:0-Testspielerfolg gegen den Flordsdorfer AC.

Die Anfangsphase der Partie war zunächst noch sehr umkämpft. Dennoch gehen die Linzer dank eines Treffers von Emmanuel Michael in Führung. Florian Flecker bedient den einlaufenden Nigerianer, der per Kopf auf 1:0 stellt (19.).

Danach übernehmen die Oberösterreicher das Spielgeschehen. In der 30. Minute stellt Christoph Lang mit einem schönen Fernschuss aus gut 18 Metern zum 2:0-Endstand. Denn nach einigen Rotationen zur Halbzeitpause, war das Spielgeschehen im zweiten Abschnitt wenig spektakulär.

Interimstrainer Ritscher zeigt sich nach dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Das Testspiel hat seinen Zweck vollauf erfüllt. Wir wollten auch jenen Spielern, die zuletzt weniger Spielzeit erhalten hatten, die Chance geben, sich zu zeigen. Speziell mit der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden, die zweite Halbzeit war ebenfalls in Ordnung."